Назван самый популярный снимок в Instagram в уходящем году: это Роналду и Марадона

Фотография двух легендарных футболистов набрала 19,6 миллиона лайков.

Самым популярным снимком в соцсети Instagram в уходящем году признали совместную фотографию футболистов Криштиану Роналду и Диего Марадоны. Пост был опубликован в день смерти Марадоны – 25 ноября.

Фотография набрала 19,6 миллиона лайков. На черно-белом снимке Роналду стоит вместе с Марадоной, умершим в возрасте 60 лет. В описании к посту португальский игрок поделился своими эмоциями в связи с уходом легендарного спортсмена.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете", – написал Роналду в Instagram.

Как сообщает Daily Mail, в тройку также вошли фотографии, связанные с трагическими событиями. Так, пост о смерти актера Чедвика Боузмана, известного по главной роли в боевике "Черная пантера", набрал 19,1 миллиона лайков. Публикация была сделана с аккаунта актера 28 августа.

Третье место занял футболист Лионель Месси со своим фото с Марадоной (16,3 миллиона лайков). Аргентинский спортсмен тоже поделился мыслями в связи с кончиной Марадоны.

Ранее сообщалось, что британский натуралист и один из самых известных телеведущих в мире, 94-летний Дэвид Аттенборо, покинул Instagram. Однако, присоединившись к данной соцсети, он успел установить мировой рекорд. Аттенборо зарегистрировался в Instagram 24 сентября. И всего через четыре часа и 44 минуты у него уже был миллион подписчиков, что стало новым рекордом.