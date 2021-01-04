Буффон – лучший голкипер в истории футбола, – опрос La Gazzetta dello Sport

Вторую позицию получил легендарный советский вратарь Лев Яшин.

Легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем в истории футбола согласно опросу итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport.

В голосовании приняли участие 18 известных вратарей из 18 стран, среди которых: Мануэль Нойер, Дино Зофф, Жулио Сезар и другие.

42-летний Буффон получил семь голосов и занял первое место. Вторую позицию получил легендарный советский вратарь Лев Яшин, за которого было отдано 5 голосов. Тройку лучших с двумя голосами замкнул знаменитый итальянский голкипер Дино Дзофф.

"Джиджи (Буффон) – невероятен и всегда подавал мне пример не только своими феноменальными рефлексами на поле, но и своим поведением за его пределами", – сказал немецкий голкипер Мануэль Нойер, отдавший свой голос и за Буффона и за Яшина.

Профессиональную карьеру Джанлуиджи Буффон начал в футбольном клубе "Парма", за который выступал с 1995 по 2001 год. После этого он перешел в "Ювентус" за рекордные на то время 52 миллиона евро. Он там выступал до 2018 года, выиграв 9 раз чемпионат Италии, четыре раза Кубок Италии, еще пять раз Суперкубок Италии. С командой он трижды играл в финале Лиги чемпионов, однако победы в этом турнире не добился.

Всего за "Ювентус" Буффон провел 656 матчей, в том числе в 509 играх чемпионата.

Летом 2018 года, после окончания контракта с "Ювентусом", Буффон перешел во французский "ПСЖ", с которым стал чемпионом страны. В 2019 году было объявлено о возвращении голкипера в "Ювентус", с которым он заключил однолетний контракт. Буффон выиграл еще одно чемпионство Италии, и после этого продлил контракт с клубом. В этом сезоне он сыграл пять матчей за "Ювентус", пропустив два гола.

За сборную Италии Буффон выступал с 1997 по 2018 год. Стал чемпионом мира в 2006 году и серебряным призером Евро-2012.

Напомним, 19-летний голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, который прекрасно себя зарекомендовал во время игр группового этапа Лиги чемпионов, попал в символическую сборную мира по итогам года среди лучших футболистов U-19.