Ракицкий – наш парень, – гендиректор "Шахтера"

Сергей Палкин следит за карьерой воспитанника клуба.

Генеральный директор донецкого "Шахтёра" Сергей Палкин признался, что следит за карьерой украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого, который сейчас выступает за питерский "Зенит".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Шахтера.

"Время от времени смотрю за его карьерой. Интересно за ним наблюдать", – сказавл Палкин.

Он добавил, что Ракицкий остается "своим" для донецкого клуба.

"Ярослав – хороший парень, наш парень, с открытым сердцем и большой душой. Мне хочется пожелать ему, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник", – сказал Палкин

Ракицкий выступал в "Шахтере" с 2009 года. В начале 2019 года он скандально перешёл в "Зенит", подписав контракт на три с половиной года. В нынешнем сезоне Ракицкий провёл 15 матчей в российской премьер-лиге, забив 1 гол.

Отметим, что Ярослав Ракицкий официально попрощался с национальной командой, заявив, что ждал вызова в сборную Украины на протяжении всего 2019 года.

Он поздравил своих бывших коллег по сборной с выходом на Евро-2020, добавив, что продолжать выступление в команде ему помешала большая политика.

Он также сказал, что для него было честью выступать за сборную Украины, и поблагодарил всех болельщиков, независимо от того, поддерживали ли они его или нет.