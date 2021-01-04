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Харьковчанку Дарью Апанащенко признали лучшей футболисткой Украины в 2020 году (фото)

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Дарья Апанащенко, Лучшая футболистка, Футбол, Харьковчанка, Жилстрой-1, Надежда Кунина, Яна Калинина
Фото: Всеукраинская ассоциация женского футбола | Дарья Апанащенко

34-летняя спортсменка удостаивается этого титула уже третий год.

Капитан национальной женской сборной Украины и лидер футбольного клуба "Жилстрой-1" Дарья Апанащенко признана лучшей футболисткой Украины по версии женских клубов Высшей лиги.

Об этом сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола.

Во время голосования среди тренеров и капитанов женских клубов Высшей лиги 34-летняя харьковчанка набрала наибольшее количество баллов – 37.

Дарья Апанащенко, Лучшая футболистка, Футбол, Харьковчанка, Жилстрой-1, Надежда Кунина, Яна Калинина

Апанащенко опередила по количеству баллов свою напарницу по клубу и сборной Надежду Кунину (24 балла) и капитана харьковского "Жилстроя-2" Яну Калинину (14 баллов).

Дарья Апанащенко, Лучшая футболистка, Футбол, Харьковчанка, Жилстрой-1, Надежда Кунина, Яна Калинина

Отметим, что Дарью Апанащенко уже признавали лучшей футболисткой Украины в 2018 и 2019 годах. 

Дарья Апанащенко, Лучшая футболистка, Футбол, Харьковчанка, Жилстрой-1, Надежда Кунина, Яна Калинина

Напомним, 19-летний голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, который прекрасно себя зарекомендовал во время игр группового этапа Лиги чемпионов, попал в символическую сборную мира по итогам года среди лучших футболистов U-19.