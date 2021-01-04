Роналду побил рекорд легендарного Пеле по забитым мячам

В активе португальца 758 голов в 1032 поединках, в то время как Пеле в 812 официальных встречах забил 757 голов.

Знаменитый нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 15 тура чемпионата Италии, в котором "Юве" одержал победу над "Удинезе" со счетом 4:1, отличился дублем и превзошел рекорд бразильской легенды футбола Пеле по забитым мячам.

Об этом сообщает Eurosport.

В активе португальца теперь 758 голов в 1032 поединках, в то время как Пеле за свою карьеру в 812 официальных встречах забил 757 голов.

Абсолютным рекордсменом по этому показателю пока остается чех Йозеф Бицан, в активе которого 759 забитых мячей.

У Роналду есть все шансы, чтобы в ближайшее время выйти на первое место в этом рейтинге. Для этого ему необходимо забить всего два гола.

Напомним, вечный соперник Роналду по титулам и рекордам аргентинец Лионель Месси недавно побил другой рекорд "короля футбола". Он забил свой 644 гол за "Барселону", и превзошел Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд Пеле держался более 40 лет.