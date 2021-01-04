Амбициозная цель. Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году

В Минспорта надеются на проведение зимних Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что Украина хотела бы принять Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Об этом сообщает Суспільне.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель — взрослая Олимпиада. Нам нужно ставить амбициозные цели", — говорит глава министерства.

По словам Гутцайта, в Украине будут строить инфраструктуру, "будут привлекать всех, будут свободны [рабочие] места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов".

Бороться за проведение зимней Олимпиады-2030 собираются Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), есть также совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Кроме того, о готовности принять Олимпиаду заявили Канада (Ванкувер) и Украина.

За проведение летней Олимпиады-2032 готовы бороться: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурский регион), Испания (Мадрид), Австралия (Квинсленд).

Хозяин зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на конгрессе НОК. К 2025 году должен быть определен хозяин Летней Олимпиады-2032 (точная дата пока неизвестна).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу тогда еще министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке разработать стратегический план по проведению в Украине Олимпийских игр.