Шевченко может возглавить лондонский "Челси" – СМИ

Наставник сборной Украины выступал за этот клуб с 2006 по 2008 годы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается кандидатом на замену главного тренера лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда, работой которого недовольно руководство клуба.

Об этом сообщает французское издание Le10sport, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации издания, кандидатура украинского специалиста была выдвинута по инициативе владельца клуба российского олигарха Романа Абрамовича, который находится тёплых отношениях с нынешним главным наставником сборной Украины.

Кроме хороших отношений с Абрамовичем со времени выступления за клуб с 2006 по 2008 годы, в пользу Шевченко говорят еще несколько факторов.

Во-первых, он проживает в Лондоне и уже на хорошем уровне владеет английским языком, что является необходимым условиям для успешной работы в английской премьер-лиге.

Во-вторых, в академии "Челси" находится 14-летний сын Андрея Шевченко Кристиан.

В-третьих, если Шевченко все же возглавит "Челси", он получит возможность проявить себя и войти в когорту лучших в своем деле.

Минусом же перехода в английский клуб является то, что Шевченко никогда не работал в клубной структуре. Он начал свою карьеру сразу же со сборной Украины, и до этого лишь проходил стажировку в клубах. Но этого недостаточно, чтобы сразу же принимать топ-клуб.

Ну и наконец, Шевченко вывел сборную на Евро-2020, которое состоится летом этого года. Если он покинет национальную команду перед стартом чемпионата, многие этого не поймут.

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.