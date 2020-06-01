Шевченко о своем будущем в сборной: У меня есть незавершенное дело

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.

Об этом он передает программа "Профутбол" в Twitter.

"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело – Евро-2021", – сказал Шевченко.

Напомним, ранее в итальянских СМИ появилась информация, что итальянский гранд "Милан" может возглавить главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Комментируя эти слухи, Шевченко сказал, что у него есть контракт с национальной командой и у него "даже не было мыслей о том, чтобы ее покинуть".

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что в будущем готов возглавить итальянский "Милан".