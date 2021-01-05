Фьюри заявил, что нокаутирует Джошуа в течение двух раундов

Британец считает, что он находится на пике спортивной формы, а его будущий оппонент якобы растерял уверенность в себе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что если бой с чемпионом по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа состоится, он легко нокаутирует его в течение двух раундов.

Об этом сообщает AFP.

Фьюри сказал, что уверен в таком исходе боя исходя из того, что он видел в боях Джошуа с Энди Руисом и Кубратом Пулевым. По его мнению, Джошуа сейчас очень далек от своей лучшей формы.

"Я не думаю, что Джошуа так хорош, как люди говорят. У него появились проблемы с уверенностью в себе. У него было два шатких выступления, а бокс – это то, кто в какой форме находится. В своих последних двух боях он был не в форме", – сказал Фьюри.

Говоря о своем нынешнем состоянии, британец сказал: "Что касается меня, я нахожусь на пике, и я верю, что смогу победить его (Джошуа) на очень ранней стадии, возможно в первом или втором раунде".

32-летний Фьюри добавил, что пришло время для Джошуа прекратить говорить, а выходить в ринг и драться.

"Они (команда Джошуа) должны либо отказаться от боя со мной и объявить об этом публично, либо принять вызов. В любом раскладе, они находятся в проигрышной ситуации", – подытожил Фьюри.

Напомним, Энтони Джошуа заявил о том, что ради встречи с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, готов отказаться от пояса WBO, который в этом случае перейдет к украинцу Александру Усику.