Ассистент Луческу по физподготовке разорвал контракт с "Динамо" (фото)

Диего Лонго не смог больше находиться вдали от семьи.

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" по физподготовке Диего Лонго расторг контракт с клубом и отправился на родину в Италию. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам.

Об этом сообщает Football.ua.

" К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Но вы поймите, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе", – сказал Лонго.

Он рассказал, что перед принятием такого решения разговаривал с Мирчей Луческу, который, хоть и был расстроен, но пошел ему навстречу.

"Конечно, я сначала говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но дал добро на это. Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов за эти полгода", – сказал Лонго.

Футбольный специалист признался, что у него были отличные отношения с руководством, игроками и работниками клуба.

"Динамо – это топ клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но иначе не могу поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел", – сказал Лонго.

Он указал, что график работы в "Динамо" был для него слишком плотным, что также повлияло на принятие решения об уходе.

"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером… Наш график был очень жесткий и плотный", – добавил Лонго.

В Динамо Лонго кроме выполнения обязанностей тренера по физподготовке, отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

[ + – ] Диего Лонго с Мирчей Луческу

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу предпочел жить на тренировочной базе команды в Конче-Заспе, а не в шикарной квартире в Киеве.