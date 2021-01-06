"Если Шева в "Челси", то Ребров в сборной", – эксперт

Многие считают, что Шевченко не покинет пост главного тренера национальной команды перед чемпионатом Европы.

Бывший футболист сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал слухи о возможном уходе наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко в "Челси".

"Народная мудрость: если Шева в "Челси", то Ребров в сборной", – написал Левченко в своем Twitter.

Информация о том, что Реброва сменит Шевченко на посту наставника сборной, появлялась и ранее, однако позже ее опровергали.

Многие эксперты не верят в такой ход событий и сейчас.

"В приход Шевченко прямо сейчас не верю. Евро 2020/21 для нашего тренера важнее. Это первое. Второе – ментально ему ближе "Милан", – сказал известный футбольный эксперт Всеволод Кевлич.

Британское издание The Independent опубликовала список вероятных кандидатов на пост главного тренера лондонского "Челси". Места Шевченко в нем не нашлось.

Газета пишет, что в случае увольнения Фрэнка Лэмпарда из "Челси" наиболее высокие шансы занять его пост имеют Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджес и Ральф Хазенхюттль.

Отметим, сейчас Сергей Ребров является тренером венгерского "Ференцвароша". Под его руководством клуб впервые за 25 лет вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Также коллектив Шевченко успешно провел отбор на чемпионат Европы 2020 года (первое место в группе B с 20 очками после восьми проведенных матчей, при шести победах и двух ничейных результатах).

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.