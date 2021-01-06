Не Месси и не Роналду: назван самый дорогой футболист мира

Возглавил рейтинг нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Спортивные эксперты из исследовательского центра CIES Football Observatory презентовали очередной рейтинг самых дорогих футболистов современности из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Рейтинг опубликован на сайте CIES.

Возглавил рейтинг нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Его трансферная стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро.

В тройку самых дорогих игроков также вошли форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд (152 миллиона) и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд (151,6 миллиона).

Лидер предыдущего рейтинга Килиан Мбаппе из ПСЖ сместился на пятое место. Скорее всего, это связано с тем, что контракт форварда с парижанами истекает уже через полтора года, что отражается на трансферной стоимости.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте. Его стоимость оценивается в 54 миллиона евро. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит на семь миллионов меньше и находится на 131-й позиции.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира:

Отметим, в сентябре 2020 года Лионель Месси и Криштиану Роналду возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Forbes. Кроме того, у футбольных фанатов появился новый объект восхищения – Килиан Мбаппе, нападающий "Пари Сен-Жермен", занявший четвертое место.