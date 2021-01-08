Биатлонистка Юлия Джима в спринте в Оберхофе попала в десятку лучших

В Германии проходит 5 этап кубка мира по биатлону.

В гонке на 7,5 км украинка показала 10 результат, отстав от победительницы Тирил Экхофф на 1 минуту и 10 секунд, — сообщается на сайте biathlon.com.ua.

"Думаю, сегодняшняя гонка для меня сложилась хорошо. Жаль, конечно, что на последнем рубеже сделала один промах. В целом, трасса мне нравится. Подъем сделали немного длиннее, рельеф трассы стал тяжелее. К моему удивлению погода в Оберхофе в этом году очень хорошая: не было ни ветра, ни тумана, ни дождя. Это радует. Учитывая погодные условия — бежалось хорошо", — комментирует свой результат Юлия Джима.

На 5 этапе украинская сборная выставила максимальное количество спортсменок – 5. По планам главного тренера к оптимальной физической форме члены национальной сборной прийдут к самому чемпионату мира. Наилучший результат среди украинских спортсменок показала Юлия Джима, которая во время спринта сделала лишь один промах во время стрельбы стоя.

Другие члены сборной показали такой результат:

Дарья Блашко – 32 место и 1.52,7 (минут отставания от лидера)

Елена Пидгрушная – 53 место, 3 промаха и +2.37,3

Катерина Бех – 62 место, 2 промаха и +2.52,3

Анастасия Меркуша – 92 место, 4 промаха и +4.17,2.

Первое место заняла в спринте норвежка Тирил Экхофф, она преодолела дистанцию за 23 минуты 54 секунды. Серебро завоевала шведка Ханне Эберг, которая отстала от норвежки на 29,6 секунды. Замыкает тройку лидеров австралийка Лиза-Тереза Хаузер, у нее в активе один промах и 40 секунд отставания от лидера.

Напомним, что украинским спортсменкам отдали золотую медаль за гонку 2015 года, которую отобрали у россиян за допинг.