Слухи о назначении Шевченко были преувеличены: Лэмпард не собирается покидать "Челси"

Лампард заявил, что если бы хотел "легкой жизни", он бы работал спортивным комментатором, а не тренировал бы футбольную команду.

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард не собирается покидать пост главного тренера клуба. Об этом он сообщил, комментируя информацию о своей скорой отставке, передает The Guardian.

Лампард заявил, что если бы он хотел "легкой жизни", он бы работал спортивным комментатором, а не тренировал бы футбольную команду.

"Я чувствую уверенность в том, что делаю, даже если люди хотят думать, что я – очередной "тренер на пару лет". Я начал играть в футбол, как только научился ходить, выступал на профессиональном уровне на протяжении двадцати с лишним лет и в те годы старался сделать так же много, как и сейчас", – сказал Лэмпард.

Ряд СМИ ранее сообщили, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается кандидатом на замену главного тренера лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда, работой которого недовольно руководство клуба.

"Я не люблю проигрывать. В понедельник мы проиграли команде, которая на сегодня лучше, чем мы. Я был расстроен. Но уже во вторник я проснулся, полон решимости делать лучше свою работу. Я только так это вижу", – сказал Лэмпард, комментируя возникшую ситуацию.

"Мне нужны вызовы. Если бы я не хотел этой работы, то стал бы телеэкспертом, который комментирует то, что делают другие, задним числом, в любое время, когда мне захочется. Но я не хочу этого делать", – добавил он.

Сейчас "Челси" занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, поиграв четыре из шести последних игр. Это вызывает беспокойство у руководства клуба.

Лэмпард неоднократно говорил, что сейчас "Челси" находится в стадии перестроения, но добавил, что не может требовать, чтобы ему дали больше времени, чтобы показать результат.

"Я не думаю, что терпение это то, о чем я могу говорить. Мое решение – это пытаться добиваться маленьких улучшений каждый день", – сказал Лэмпард.

Напомним, британское издание The Independent опубликовала список вероятных кандидатов на пост главного тренера лондонского "Челси". Места Шевченко в нем не нашлось. Газета пишет, что в случае увольнения Фрэнка Лэмпарда из "Челси" наиболее высокие шансы занять его пост имеют Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджес и Ральф Хазенхюттль.