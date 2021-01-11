"Динамо" может подписать бывшую звезду "Шахтера" Алекса Тейшейру, – СМИ

Тейшейра успешно выступал в составе принципиального соперника киевлян, дважды становясь лучшим бомбардиром УПЛ.

Киевское "Динамо"проявляет интерес к бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Алексу Тейшейре, который успешно выступал в составе "горняков" под руководством нынешнего тренера киевлян Мирчи Луческу и дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ.

Об этом сообщает в Twitter спортивный журналист Марко Корради со ссылкой на собственные источники.

По его словам, кроме "Динамо" игрока хотят заполучить и другие европейские клубы, в частности турецкий "Галатасарай", но сам бразилец хочет продолжить карьеру в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии.

Алекс Тейшейра провел в "Шахтере" шесть лет, с 2009 по 2016 год, записав в свой актив 89 голов за 222 матча. Вместе с "горняками" Тейшейра выиграл 11 трофеев (5 раз становился чемпионом Украины, трижды – обладателем Кубка Украины, трижды – обладателем Супер Кубка Украины).

Зимой 2016-го года Тейшейра перебрался из донецкого "Шахтера" в китайский "Дзянсу Сунин" за 50 млн евро. Там он провел 153 матча, записав в свой актив 73 гола и 43 ассиста. В составе этого клуба он добыл чемпионство Китая. Контракт футболиста с "Дзянсу Сунин" закончился в декабре прошлого года.

Ориентировочная стоимость Тейшейры по данным портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.

Напомним, полузащитник донецкого "Шахтера" и бывший капитан команды Тайсон согласовал двухлетний контракт с бразильским клубом "Интернасьональ".