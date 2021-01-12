Месси назвали лучшим плеймейкером десятилетия

Криштиану Роналду не попал даже в десятку рейтинга, он занял только 12 место.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим плеймейкером последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом сообщается на сайте IFFHS.

Второе место досталось другому представителю "сине-гранатовых" Андресу Иньесте, а замкнул тройку лидеров полузащитник "Реала" Лука Модрич.

Стоит отметить, что в десятку не попал звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду – он занял только 12 место.

ТОП-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

Лионель Месси ("Барселона"). Андрес Иньеста ("Виссел Кобе"). Лука Модрич ("Реал"). Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Тони Кроос ("Реал"). Эден Азар ("Реал"). Неймар ("ПСЖ") Месут Озил ("Арсенал"). Андреа Пирло (завершил карьеру, тренер "Ювентуса"). Яя Туре (без клуба).

Напомним, недавно Лионель Месси забил свой 644 гол за футбольный клуб "Барселона", побив рекорд бразильского футболиста Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд Пеле держался более 40 лет.