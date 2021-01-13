Суд открыл производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец"

Гендиректор клуба говорит, что нет причин волноваться.

Хозяйственный суд Одесской области отрыл производство в деле о банкротстве ЧАО "Футбольный клуб Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Основанием для открытия дела стало заявление самого клуба о начале процедуры банкротства в связи с убыточностью и невозможностью выполнять денежные обязательства перед кредиторами.

Суд постановил открыть производство в деле о банкротстве клуба и ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов, ввести процедуру распоряжения имуществом должника и назначить распорядителя имущества.

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра заявил в интервью UaFootball, что банкротство не затронет клуб как спортивную организацию.

"Банкротится старое предприятие, которое не работало. На сегодняшний же день есть акционерное общество ФК "Черноморец", работающее с УАФ. У нас есть все лицензии, все необходимые аттестации. Что касается заявления о банкротстве, то это какое-то старое предприятие, которое не участвует в соревновательном процессе и на которое нет никаких лицензий. Могу сказать, что к футбольному клубу "Черноморец" оно не относится. Наш клуб как работал, так и работает. На 20 января намечен выход команды из отпуска. А дальше — движемся вперед", — сказал Мисюра.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта 2021 года.

Напомним, в мае стало известно, что одесский стадион "Черноморец" удалось продать на аукционе с 17 попытки.

Впервые стадион попытались продать в мае 2019 года за 1 млрд 139 млн грн, но за 16 проведенных с того времени аукционов покупатель так и не нашелся, а цена комплекса упала почти на миллиард гривен.

Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.