Украинский боксер Сергей Богачук претендует на звание "Открытие года" по версии WBC (фото)

Украинец провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех победил досрочно.

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте проводит голосование в различных номинациях по итогам 2020 года.

В список претендентов номинации "Открытие года" попал 25-летний украинский боксер Сергей Богачук, который провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех победил досрочно.

Его конкурентами являются британец Джо Джойс, мексиканцы Исаак Крус и Эдвин Паломарес, тайский боксер Паня Прадабсри и американец Эдгар Берланга.

В своем последнем бою, который состоялся 25 сентября 2020 года в Мексике, Богачук победил местного спортсмена Алехандро Давила.

Отметим, в номинации "Событие года" представлены бои Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса и Сергея Деревянченко против Джермалло Чарло. Кроме того, поединок Ломаченко – Лопес также претендует на звание "Бой года".

Напомним, боксер Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте – в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.