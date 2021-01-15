"Динамо" начало подготовку ко второй части сезона: Луческу взял на сбор 30 человек (фото, видео)

В Объединенных Арабских Эмиратах команда проведет первые контрольные матчи: с чемпионом Польши "Легией" из Варшавы и чемпионом Беларуси "Шахтером" из Солигорска.

В рамках подготовки ко второй части сезона, киевское "Динамо" отправилось на первый зимний подготовительный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На сборе в ОАЭ Мирча Луческу рассчитывает на следующих 30 футболистов:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Сбор продлится 10 дней – до 25 января.

В ходе него запланировано несколько контрольных матчей, в частности с чемпионом Польши "Легией" из Варшавы (18 января) и чемпионом Беларуси "Шахтером" из Солигорска (21 января). Ведутся переговоры с другими потенциальными спарринг-партнерами.

После возвращения из ОАЭ динамовцы несколько дней будут готовиться в Киеве, а 29 января отправятся на второй этап зимних сборов в Турцию, который продлится до 8 февраля.

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Напомним, ассистент главного тренера киевского "Динамо" по физподготовке Диего Лонго расторг контракт с клубом и отправился на родину в Италию. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам.