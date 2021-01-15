Лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" завершил карьеру

Футболист перестал подавать заявки на матчи и ушел в тренерство.

Звезда английского и мирового футбола Уэйн Руни завершил карьеру профессионального футболиста, подписав полноценный контракт с ФК "Дерби Каунти" – до лета 2023 года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает сайт футбольного клуба.

Предыдущего тренера – Филиппа Коку – "Дерби" уволил в ноябре. Затем Руни сыграл еще два матча, после чего перестал подавать заявки на матчи и полностью посвятил себя тренерской деятельности.

Комментируя ситуацию, он сказал следующее: "Когда я впервые вернулся в Соединенное Королевство, я был полностью потрясен потенциалом футбольного клуба Дерби Каунти. Стадион, тренировочная площадка, качество игрового персонал, молодые игроки, и, конечно же, фанаты, которые остались верными. Несмотря на другие предложения, я инстинктивно знал, что "Дерби Каунти" – это мое место".

Под руководством Руни "Дерби" провел 12 матчей, в которых добыл три победы. Четыре матча были сыграны вничью, а пять – проиграны.

Большую часть карьеры Руни играл в "Манчестер Юнайтед". Именно играя за этот клуб, он стал легендой футбола – проведя 611 матчей, забил 287 голов. Не меньшие успехи у него были и в играх за сборную Англии – проведя 121 матч, он забил 54 гола.

Именно Руни — лучший бомбардир в истории клуба.

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Как сообщалось ранее, назван самый дорогой футболист мира.