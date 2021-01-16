Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров национальных сборных десятилетия

Первое место занял наставник сборной Германии Йоахим Лев.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших тренеров национальных сборных за последнее десятилетие.

Первое место занял наставник сборной Германии Йоахим Лев, который набрал 155 очков. Сразу за ним следует тренер сборной Франции Дидье Дешам, набравший 101 балл. Замыкает тройку лучших наставник сборной Бразилии Тите – 81 бал.

Примечательно, что в топ-20 лучших вошел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он набрал 24 очка и расположился на 17-й строчке.

Лучшие тренеры сборных десятилетия по версии IFFHS:

Йоахим Лев (155) Дидье Дешам (101) Тите (81) Оскар Табарес (74) Фернанду Сантуш (74) Висенте дель Боске (72) Роберто Мартинес (70) Хосе Пекерман (55) Марк Вильмотс (43) Гарет Саутгейт (43)

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17. Андрей Шевченко (24)

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. За время своей работы, наставник вывел команду в элитный дивизион Лиги наций и в финальный турнир Евро-2020. По итогам 2020 года, сборная Украины смогла сохранить место в топ-25 лучших команд мира.