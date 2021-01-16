Свитолина нашла способ, как пообщаться со своим бойфрендом на карантине (видео)

Украинка находится на самоизоляции в Австралии перед началом Australian Open.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина, которая прилетела в Австралию для участия в Australian Open, вынуждена, согласно правилам турнира, пройти двухнедельный карантин. Однако это обстоятельство не помешало ей время от времени общаться со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Как это происходит Свитолина продемонстрировала у себя в Istagram.

По условиям карантина, украинке нельзя видеться со своим возлюбленным.

"Это достаточно специфический опыт. Вне комнаты в отеле можно находиться 5 часов: 2 часа на теннис, 2 часа на физподготовку, 1 час на то, чтобы поесть. 2 недели нельзя будет никуда выходить", – так описала Свитолина условия изоляции.

Однако теннисистка нашла способ, чтобы повести время со своим парнем.

"Даже карантин не помешает нам вместе делать видео для TikTok", – написала Свитолина в соцсети, прикрепив небольшой ролик.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис решили выпустить документальное видео, в котором расскажут о закулисной стороне жизни двух спортсменов, которые живут вместе и мечтают об одном и том же.