Атлет из Буркина-Фасо установил первый в 2021 году мировой рекорд в легкой атлетике (видео)

Представитель западноафриканской страны установил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении, достигнув отметки в 18 метров и 7 сантиметров.

27-летний Хьюго Фабрис Занго, атлет из западноафриканской страны Буркина-Фасо, установил первый в 2021 году мировой рекорд в легкой атлетике. Он побил предыдущий рекорд по тройному прыжку в помещении, достигнув отметки в 18 метров и 7 сантиметров. Об этом рассказывает сайт Olympic Channel.

Рекорд был поставлен на почти пустом стадионе в городе Обьер, который находится во Франции. Журналисты рассказывают, что рекордный результат спортсмен продемонстрировал не сразу: во время первой попытки он сделал фол. После этого он четыре раза прыгнул на 17 с лишним метров. И только во время шестой и последней его попытки он смог побить мировой рекорд.

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Примечательно, что атлет из Буркина-Фасо стал первым в истории африканцем, который поставил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

Предыдущий рекорд — на 17 метров и 92 сантиметра — в 2011 году поставил француз Тедди Тамго, который является тренером Хьюго Фабриса Занго. Он присутствовал на стадионе, когда его подопечный поставил новый рекорд.

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"Мы знали, что рекорд должен быть побит. Теперь мы вернемся к работе, потому что мы не должны останавливаться на достигнутом", — написал Тамго в Twitter.

Напомним, в январе 2020 года украинка Ярослава Магучих поставила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении для категории U-20. Она прыгнула на 2,02 м.