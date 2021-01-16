Атлет из Буркина-Фасо установил первый в 2021 году мировой рекорд в легкой атлетике (видео)
Представитель западноафриканской страны установил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении, достигнув отметки в 18 метров и 7 сантиметров.
27-летний Хьюго Фабрис Занго, атлет из западноафриканской страны Буркина-Фасо, установил первый в 2021 году мировой рекорд в легкой атлетике. Он побил предыдущий рекорд по тройному прыжку в помещении, достигнув отметки в 18 метров и 7 сантиметров. Об этом рассказывает сайт Olympic Channel.
Рекорд был поставлен на почти пустом стадионе в городе Обьер, который находится во Франции. Журналисты рассказывают, что рекордный результат спортсмен продемонстрировал не сразу: во время первой попытки он сделал фол. После этого он четыре раза прыгнул на 17 с лишним метров. И только во время шестой и последней его попытки он смог побить мировой рекорд.
Примечательно, что атлет из Буркина-Фасо стал первым в истории африканцем, который поставил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.
Предыдущий рекорд — на 17 метров и 92 сантиметра — в 2011 году поставил француз Тедди Тамго, который является тренером Хьюго Фабриса Занго. Он присутствовал на стадионе, когда его подопечный поставил новый рекорд.
"Мы знали, что рекорд должен быть побит. Теперь мы вернемся к работе, потому что мы не должны останавливаться на достигнутом", — написал Тамго в Twitter.
Напомним, в январе 2020 года украинка Ярослава Магучих поставила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении для категории U-20. Она прыгнула на 2,02 м.