Атлет із Буркіна-Фасо встановив перший у 2021 році світовий рекорд з легкої атлетики (відео)
Представник західноафриканської країни встановив світовий рекорд у потрійному стрибку у приміщенні, досягнувши позначки в 18 метрів і 7 сантиметрів.
27-річний Хьюго Фабріс Занго, атлет із західноафриканської країни Буркіна-Фасо, встановив перший у 2021 році світовий рекорд з легкої атлетики. Він побив попередній рекорд із потрійного стрибка в приміщенні, досягнувши позначки у 18 метрів і 7 сантиметрів. Про це розповідає сайт Olympic Channel.
Рекорд був поставлений на майже порожньому стадіоні в місті Обьер, яке знаходиться у Франції. Журналісти розповідають, що рекордний результат спортсмен продемонстрував не відразу: під час першої спроби він зробив фол. Після цього він чотири рази стрибнув на 17 із гаком метрів. І тільки під час шостої та останньої його спроби він зміг побити світовий рекорд.
Примітно, що атлет із Буркіна-Фасо став першим в історії африканцем, який поставив світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні.
Попередній рекорд — на 17 метрів і 92 сантиметри — в 2011 році поставив француз Тедді Тамго, який є тренером Хьюго Фабріса Занго. Він був присутній на стадіоні, коли його підопічний поставив новий рекорд.
"Ми знали, що рекорд повинен бути побитий. Тепер ми повернемося до роботи, тому що ми не повинні зупинятися на досягнутому", — написав Тамго в Twitter.
Нагадаємо, в січні 2020 року українка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщенні для категорії U-20. Вона стрибнула на 2,02 м.