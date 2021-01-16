Атлет із Буркіна-Фасо встановив перший у 2021 році світовий рекорд з легкої атлетики (відео)

Представник західноафриканської країни встановив світовий рекорд у потрійному стрибку у приміщенні, досягнувши позначки в 18 метрів і 7 сантиметрів.

27-річний Хьюго Фабріс Занго, атлет із західноафриканської країни Буркіна-Фасо, встановив перший у 2021 році світовий рекорд з легкої атлетики. Він побив попередній рекорд із потрійного стрибка в приміщенні, досягнувши позначки у 18 метрів і 7 сантиметрів. Про це розповідає сайт Olympic Channel.

Рекорд був поставлений на майже порожньому стадіоні в місті Обьер, яке знаходиться у Франції. Журналісти розповідають, що рекордний результат спортсмен продемонстрував не відразу: під час першої спроби він зробив фол. Після цього він чотири рази стрибнув на 17 із гаком метрів. І тільки під час шостої та останньої його спроби він зміг побити світовий рекорд.

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Примітно, що атлет із Буркіна-Фасо став першим в історії африканцем, який поставив світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні.

Попередній рекорд — на 17 метрів і 92 сантиметри — в 2011 році поставив француз Тедді Тамго, який є тренером Хьюго Фабріса Занго. Він був присутній на стадіоні, коли його підопічний поставив новий рекорд.

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"Ми знали, що рекорд повинен бути побитий. Тепер ми повернемося до роботи, тому що ми не повинні зупинятися на досягнутому", — написав Тамго в Twitter.

Нагадаємо, в січні 2020 року українка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщенні для категорії U-20. Вона стрибнула на 2,02 м.