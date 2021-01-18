Беленюк и Насибов выиграли золото на турнире Гран-при по греко-римской борьбе (видео)

Украинский спортсмен и депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк принял участие в международном турнире впервые с 2019 года.

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов завоевали золотые медали на турнире серии Гран-при, проходившем в Загребе.

Об этом сообщает iSport.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 и двукратный чемпион мира Жан Беленюк, который также является депутатом от фракции "Слуга народа", принимал участие в международных соревнованиях впервые с осени 2019 года.

В финальной схватке в категории до 87 килограмм он одолел шведского спортсмена Александра Степаньеча со счетом 9:1. Отметим, что первый раунд украинец проиграл со счетом 0:1. Но во втором Беленюк три раза подряд совершил переворот и сумел завершить бой с разгромным счетом.

До этого, в квалификации, Жан Беленюк победил Андреаса Ваелиса из Эстонии (8:0), швейцарца Рамона Бетшарта (9:0) и финна Вики Поппонена (9:0), а в полуфинале – турецкого спортсмена Догана Гокташа.

В категории до 72 кг Парвиз Насибов победил в финальной схватке Ахмета Йилмаза из Турции со счетом 3:2.

Напомним, Жан Беленюк был признан лучшим украинским спортсменом в 2019 году.