Беленюк і Насібов виграли золото на турнірі Гран-прі з греко-римської боротьби (відео)

Український спортсмен і депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк взяв участь в міжнародному турнірі вперше з 2019 року.

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов завоювали золоті медалі на турнірі серії Гран-прі, що проходив в Загребі.

Про це повідомляє iSport.

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 і дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк, який також є депутатом від фракції "Слуга народу", брав участь у міжнародних змаганнях вперше з осені 2019 року.

У фінальній сутичці в категорії до 87 кілограм він здолав шведського спортсмена Олександра Степаньєча з рахунком 9:1. Відзначимо, що перший раунд українець програв з рахунком 0:1. Але в другому Беленюк три рази поспіль зробив переворот і зумів завершити бій з розгромним рахунком.

До цього, в кваліфікації, Жан Беленюк переміг Андреаса Ваєліса з Естонії (8:0), швейцарця Рамона Бетшарта (9:0) і фіна Вікі Поппонена (9:0), а в півфіналі — турецького спортсмена Догана Гокташа.

У категорії до 72 кг Парвіз Насібов переміг у фінальній сутичці Ахмета Їлмаза з Туреччини з рахунком 3:2.

Нагадаємо, Жан Беленюк був визнаний кращим українським спортсменом в 2019 році.