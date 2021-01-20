Украинская биатлонистка Екатерина Бех выборола "бронзу" бронзу в индивидуальной гонке

Бронза стала первой наградой Екатерины Бех во взрослой карьере и стала первой наградой для Украины в сезоне 2020-2021.

Екатерина Бех допустила одну ошибку при стрельбе на втором рубеже и отстала от лидера Тамары Штайнер на 38,5 секунды. Украинская спортсменка показала свой лучший результат за время выступлений в Кубке IBU. Ранее лучшим ее результатом было 11 место, — сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Гонка проходила в рамках второго этапа кубка IBU, который происходит в Германии.

Первое место заняла австрийка Тамара Штайнер. Она показала время 36 минут 56,8 секунды, не допустив ни одного промаха. "Серебро" выборола Анна Вайдель из Германии, которая отстала от лидера на 12 секунд.

Другие украинские биатлонистки показали такой результат:

Юлия Городная — 25 место (1 промаха)

Надежда Белкина — 31 место (2 промаха)

Анастасия Меркушина — 34 место (4 промаха)

Оксана Москаленко — 51 место

Анна Кривонос — 52 место.

При этом Юлия Городная показала 4 результат по скорости стрельбы, что также стало рекордом для 19-летней спортсменки.

[ + – ]

Напомним, ранее украинская женская сборная по биатлону заняла 8 место в эстафете в Оберхофе.