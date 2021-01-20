Українська біатлоністка Катерина Бех виборола "бронзу" в індивідуальній гонці

Бронза стала першою нагородою Катерини Бех в дорослій кар'єрі і стала першою нагородою для України в сезоні 2020-2021.

Катерина Бех допустила одну помилку при стрільбі на другому рубежі і відстала від лідера Тамари Штайнер на 38,5 секунди. Українська спортсменка показала свій кращий результат за час виступів у Кубку IBU. Раніше кращим її результатом було 11 місце, — повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Гонка проходила в рамках другого етапу кубка IBU, який відбувається в Німеччині.

Перше місце зайняла австрійка Тамара Штайнер. Вона показала час 36 хвилин 56,8 секунди, не допустивши жодного промаху. "Срібло" виборола Анна Вайдель з Німеччини, яка відстала від лідера на 12 секунд.

Інші українські біатлоністки показали такий результат:

Юлія Городна — 25 місце (1 промахи)

Надія Бєлкіна — 31 місце (2 промахи)

Анастасія Меркушина — 34 місце (4 промахи)

Оксана Москаленко — 51 місце

Анна Кривонос — 52 місце.

При цьому Юлія Городна показала 4 результат за швидкістю стрільби, що також стало рекордом для 19-річної спортсменки.

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Нагадаємо, раніше українська жіноча збірна з біатлону посіла 8 місце в естафеті в Оберхофі.