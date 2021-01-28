Международный опыт в украинском настольном теннисе: как SETKA CUP меняет спортивную реальность

В Украине из 42 миллионов населения только 1 из каждых 15 тысяч человек занимается настольным теннисом. Для сравнения во Франции из 67 миллионов каждый 600-й орудует ракеткой. Сам настольный теннис входит в ТОП-10 самых популярных видов спорта мира.

В Украине этот спорт имеет огромный потенциал, играть в него может каждый. Нужно только иметь желание, ракетку, мяч и кроссовки, а весь этот инвентарь доступен для разных категорий населения.

Но реальность такова, что выбирают настольный теннис у нас не многие.

Новые реалии настольного тенниса

Почему ситуация у нас отличается от мировой?

Причины разные, например, отсутствие современной и развитой клубной инфраструктуры, в особенности в регионах, небольшой кадровый состав тренеров. Как следствие, родители просто не выбирают этот спорт для детей.

Несмотря на это, в Украине есть организации, которые меняют отношение к настольному теннису, внедряя международные стандарты.

Самой масштабной платформой по развитию настольного тенниса в Украине является SETKA CUP. Кроме проведения турниров, организаторы создали и поддерживают медиа-ресурсы, которые освещают актуальные события, объединяют сообщество спортсменов.

"Качество игры зависит от условий" — SETKA CUP

Долгое время теннисные клубы в Украине пользовались залами учебных заведений, которые также требовали инноваций. На локациях в Киеве, Днепре и Львове SETKA CUP с нуля создает инфраструктуру, характерную европейским клубам. Речь о должном освещении залов, системах вентиляции и кондиционирования. На каждой локации есть залы для тренировок и отдыха. Во время игры в зале присутствуют только два игрока и судья. Это помогает соблюдать карантинные нормы, никто не отвлекает спортсменов и не влияет на исход игры.

Графики теннисистов и правила турниров соответствуют европейским нормам. Спортсмены не играют больше 3 дней подряд, и не могут принимать участие в более чем одном турнире в день. Так регулируется физическая и эмоциональная нагрузка, что позволяет избежать травм и профессионального выгорания.

Сообщество настольного тенниса

Еще один параметр европейского подхода – наличие комьюнити вокруг спорта. Сообщество – это пространство для знакомств, обмена опытом и идеями. Это дополнительный двигатель индустрии, ведь часто именно спортсмены создают проекты, которые меняют будущее спорта.

Для поддержки сообщества настольного тенниса, SETKA CUP создала уникальные медиа, где освещает события, результаты турниров и ведет трансляции матчей. Медиа платформы получают по 50 000 просмотров ежемесячно.

Вот что по этому поводу говорит Валерия Степановская, игрок SETKA CUP с высоким рейтингом в стране:

"Регулярно играя за рубежом, я вижу сколько всего нам еще предстоит сделать для развития настольного тенниса в Украине. У нас этот спорт незаслуженно обделен вниманием, хотя он не может не нравиться. Я рада, что SETKA CUP активно внедряет международный опыт и предоставляет сервис именно для игроков. Надеюсь, вскоре это даст свои плоды и наше комьюнити увеличится в разы."