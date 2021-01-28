Міжнародний досвід в українському настільному тенісі: як SETKA CUP змінює реальність

В Україні з 42 мільйонів населення лише одна людина на 15 тисяч займається настільним тенісом. Для порівняння у Франції з 67 мільйонів кожен 600-й громадянин орудує ракеткою. Сам настільний теніс входить у світовий ТОП-10 найпопулярніших видів спорту.

В Україні цей спорт теж має значний потенціал, грати в настільний теніс може кожен. Потрібно лише мати бажання, ракетку, м’яч і кросівки, а весь цей інвентар доступний для різних категорій населення. Щоправда, обирають настільний теніс у нас не часто.

SETKA CUP — НОВІ РЕАЛІЇ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

Чому ситуація в Україні відрізняється від світових реалій?

Причини різні, наприклад, відсутність сучасної і розвиненої клубної інфраструктури, особливо в регіонах, а ще – обмежена кількість тренерів. Як наслідок, батьки просто не вибирають цей спорт для дітей.

Не дивлячись на це, в нашій країні є організації, які популяризують настільний теніс, впроваджуючи міжнародні стандарти.

Наймасштабнішою платформою з розвитку настільного тенісу в Україні є SETKA CUP. Окрім проведення турнірів, організатори створили і підтримують медіа-ресурси, які висвітлюють актуальні події, обʼєднують спільноту спортсменів.

"Якість гри залежить від умов" – SETKA CUP

Тривалий час тенісні клуби в Україні займали спортивні зали навчальних закладів, які також потребували інновацій. На локаціях в Києві, Дніпрі та Львові SETKA CUP з нуля створила інфраструктуру, характерну для європейських клубів. Мова йде про належне освітлення приміщень, системи вентиляції та кондиціонування. На кожній локації є також кімнати для відпочинку та тренувань. Під час самої гри у залі присутні тільки два гравці і суддя. Це допомагає дотримуватися карантинних норм, а також створити умови, в яких ніхто не відволікає спортсменів і не впливає на результат матчу.

Графіки тенісистів і правила турнірів відповідають європейським нормам. Спортсмени не грають більше трьох днів поспіль і не можуть брати участь в більше ніж одному турнірі на день. Так регулюється фізичне й емоційне навантаження, що дозволяє запобігти травмам і професійному вигоранню.

Спільнота настільного тенісу

Ще один критерій європейського підходу – наявність ком’юніті навколо спорту. Спільнота – це простір для знайомств, обміну досвідом та ідеями. Це додатковий рушій індустрії, адже часто саме спортсмени запускають проекти, які змінюють майбутнє спорту.

Для підтримки спільноти настільного тенісу, SETKA CUP створила унікальні медіа, де висвітлюються заходи, результати турнірів і ведуться трансляції матчів. Щомісяця вони отримують по 50 000 переглядів.

Ось що з цього приводу говорить ХХХХ, рейтинговий гравець Валерія Степановська:

"Регулярно виступаючи за кордоном, я бачу, як багато завдань стоїть перед нами для розвитку настільного тенісу в Україні. У нас цей спорт несправедливо обділений увагою, хоча він не може не подобатися. Я радію, що SETKA CUP активно впроваджує міжнародний досвід і надає сервіс саме для гравців. Сподіваюся, що скоро це принесе плоди і наша спільнота зросте в рази."