Чемпіонат Англії з футболу не транслюватимуть у Росії

Керівництво Прем'єр-ліги вирішило розірвати контракт із російським телемовником і надіслати матеріальну допомогу Україні.

Матчі чемпіонату Англії з футболу більше не транслюватимуться в Російській Федерації. Про це повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

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Ліга та клуби домовилися призупинити дію угоди з російським мовним партнером і пожертвувати 1 мільйон фунтів стерлінгів на підтримку народу України.

Матчі чемпіонату Англії в Росії показував ОТТ-сервіс "Okko Sport", що входить до "Рамблер Груп".

"Ліга рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Ми закликаємо до миру, і наші думки з усіма, хто постраждав.

Пожертвування в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів буде зроблено Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (DEC) для доставки гуманітарної допомоги безпосередньо тим, хто її потребує", — йдеться в офіційній заяві Ліги.

Окрім чемпіонату Англії з російських телеканалів зникли й матчі чемпіонату Франції. Таке рішення Французька футбольна ліга (LFP) ухвалила в межах санкційної політики щодо країни-агресора.

Раніше Фокус розповідав, що російський транслятор чемпіонату Німеччини "Матч ТВ" відмовився використовувати оновлений логотип у кольорах українського прапора. Німецька футбольна ліга винесла попередження: якщо під час трансляцій найближчих матчів транслятор проігнорує новий логотип і продовжить використовувати старий, це може бути розцінено як порушення зобов'язань, після чого контракт на надання матеріалів і трансляцій може бути розірваний.

Нагадаємо, що капітан мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський розірвав персональний контракт із брендом Huawei через те, що ця компанія допомагає захищати російський інтернет від атак хакерів із України.