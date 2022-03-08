Зафарбували прапор України. Бундесліга має намір розірвати контракт із російським "Матч ТВ"

Логотип чемпіонату Німеччини з футболу змінили на підтримку України, але на російському телеканалі зміни проігнорували.

Керівництво німецької Бундесліги розглядає можливість припинення трансляції матчів чемпіонату на території Росії, повідомляє німецьке видання Sport 1.

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Причиною цього є підозри російського телеканалу в цензурі, оскільки транслятор матчів чемпіонату "Матч ТВ" відмовився використати оновлений логотип Ліги, забарвлений кольорами українського прапора.

У Німеччині вважають, що це рішення рівносильне порушенню керівних принципів DFL, яке може мати серйозні наслідки. Після оцінки російської трансляції DFL хоче якнайшвидше прийняти рішення про подальші дії.

Розрив договору з російським телемовником може бути однією з таких дій. Зазначається, що контракт Бундесліги з "Матч ТВ" може бути збережений лише у випадку, якщо телетранслятор під час показу наступних матчів використовуватиме новий офіційний логотип турніру.

Також Німецька футбольна ліга виділила 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу Україні.

Раніше Фокус розповідав, що лідер та капітан "Баварії" Роберт Левандовський розірвав особистий контракт із компанією Huawei, яка захищає російський інтернет від українських хакерів. Китайська компанія також підтвердила розірвання контракту із польським футболістом.

Агресія Росії проти України знаходить своє відображення і у спортивних змаганнях. Зокрема, під час етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики російський спортсмен Іван Куляк приклеїв на форму літеру Z на місце, де мав бути російський прапор. Цей жест не допоміг росіянину — він програв українцю Іллі Ковтуну, який і став чемпіоном світу зі змагань на брусах.