Закрасили флаг Украины. Бундеслига намерена расторгнуть контракт с российским "Матч ТВ"

Логотип чемпионата Германии по футболу изменили в поддержку Украины, но на российском телеканале изменения проигнорировали.

Руководство немецкой Бундеслиги рассматривает возможность прекращения трансляции матчей чемпионата на территории Российской Федерации, сообщает немецкое издание Sport 1.

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Причиной этому являются подозрения российского телеканала в цензуре, поскольку транслятор матчей чемпионата "Матч ТВ" отказался использовать обновленный логотип Лиги, окрашенный в цвета украинского флага.

В Германии считают, что это решение равносильно нарушению руководящих принципов DFL, которое может иметь серьезные последствия. После оценки российской трансляции DFL хочет как можно скорее принять решение о дальнейших действиях.

Разрыв контракта с российским телевещателем может быть одним из таких действий. Отмечается, что контракт Бундеслиги с "Матч ТВ" может быть сохранен только в случае, если телетранслятор во время показа следующих матчей будет использовать новый официальный логотип турнира.

Также Немецкая футбольная лига выделила 1 миллион евро на гуманитарную помощь Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что лидер и капитан "Баварии" Роберт Левандовски разорвал личный контракт с компанией Huawei, которая защищает российский интернет от украинских хакеров. Китайская компания также подтвердила расторжение контракта с польским футболистом.

Агрессия России против Украины находит свое отражение и в спортивных соревнованиях. В частности, во время этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, российский спортсмен Иван Куляк приклеил на форму букву Z на место, где должен был быть российский флаг. Этот жест не помог россиянину — он проиграл украинцу Илье Ковтуну, который и стал чемпионом мира в соревнованиях на брусьях.