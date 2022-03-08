Закрасили флаг Украины. Бундеслига намерена расторгнуть контракт с российским "Матч ТВ"
Логотип чемпионата Германии по футболу изменили в поддержку Украины, но на российском телеканале изменения проигнорировали.
Руководство немецкой Бундеслиги рассматривает возможность прекращения трансляции матчей чемпионата на территории Российской Федерации, сообщает немецкое издание Sport 1.
Причиной этому являются подозрения российского телеканала в цензуре, поскольку транслятор матчей чемпионата "Матч ТВ" отказался использовать обновленный логотип Лиги, окрашенный в цвета украинского флага.
В Германии считают, что это решение равносильно нарушению руководящих принципов DFL, которое может иметь серьезные последствия. После оценки российской трансляции DFL хочет как можно скорее принять решение о дальнейших действиях.
Разрыв контракта с российским телевещателем может быть одним из таких действий. Отмечается, что контракт Бундеслиги с "Матч ТВ" может быть сохранен только в случае, если телетранслятор во время показа следующих матчей будет использовать новый официальный логотип турнира.
Также Немецкая футбольная лига выделила 1 миллион евро на гуманитарную помощь Украине.
Ранее Фокус рассказывал, что лидер и капитан "Баварии" Роберт Левандовски разорвал личный контракт с компанией Huawei, которая защищает российский интернет от украинских хакеров. Китайская компания также подтвердила расторжение контракта с польским футболистом.
Агрессия России против Украины находит свое отражение и в спортивных соревнованиях. В частности, во время этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, российский спортсмен Иван Куляк приклеил на форму букву Z на место, где должен был быть российский флаг. Этот жест не помог россиянину — он проиграл украинцу Илье Ковтуну, который и стал чемпионом мира в соревнованиях на брусьях.