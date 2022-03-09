Чемпионат Англии по футболу не будут транслировать в России

Руководство Премьер-лиги приняло решение расторгнуть контракт с российским телевещателем и отправить материальную помощь Украине.

Матчи чемпионата Англии по футболу больше не будут транслироваться в Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

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Лига и клубы договорились приостановить действие соглашения с российским вещательным партнером и пожертвовать 1 миллион фунтов стерлингов на поддержку народа Украины.

Матчи чемпионата Англии в России показывал ОТТ-сервис "Okko Sport", входящий в "Рамблер Групп".

"Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру, и наши мысли со всеми, кто пострадал.

Пожертвование в размере 1 миллиона фунтов стерлингов будет сделано Комитету по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно тем, кто в ней нуждается", — говорится в официальном заявлении Лиги.

Помимо чемпионата Англии с российских телеканалов исчезли и матчи чемпионата Франции. Такое решение Французская футбольная лига (LFP) приняла в рамках санкционной политике по отношению к стране-агрессору.

Ранее Фокус рассказывал о том, что российский транслятор чемпионата Германии "Матч ТВ" отказался использовать обновленный логотип в цветах украинского флага. Немецкая футбольная лига вынесла предупреждение: в случае, если во время трансляций ближайших матчей транслятор проигнорирует новій логотип и продолжит использовать старый, это может быть расценено как нарушение обязательств, после чего контракт на предоставление материалов и трансляций может быть расторгнут.

Напомним, что капитан мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски расторг персональный контракт с брендом Huawei из-за того, что эта компания помогает защищать российский интернет от хакерских атак из Украины.