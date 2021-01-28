В УЕФА решили не отказываться от формата проведения Евро-2020

Турнир будет проходить в 12 городах Европы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, как было ранее запланировано. О таком решении заявил президент УЕФА Александер Чеферин на встрече между официальными лицами УЕФА и представителями 12 принимающих Евро-2020 организаций.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 изначально запланированных местах. Евро – это флагманские соревнования по футболу для национальных команд в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", – сказал Чеферин.

Он выразил надежду, что ко времени проведения чемпионата ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону.

"Я оптимистично настроен относительно того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, чтобы сформировать точную картину можно было в июне и июле", – сказал функционер.

Чеферин добавил, что решение о возможности посещения матчей Евро-2020 болельщиками на стадионах примут в начале апреля.

"Болельщики – это большая часть того, что делает футбол особенным, и это относится как к Евро, так и к любой игре. Мы должны дать себе максимальный интервал, чтобы позволить им вернуться на стадионы", – сказал глава УЕФА.

Напомним, Евро-2020 перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. Все принимающие турнир города подтвердили свою готовность организовать матчи в 2021 году году. Среди них: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

В групповом этапе турнира сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.