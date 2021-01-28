В УЄФА вирішили не відмовлятися від формату проведення Євро-2020

Турнір проходитиме в 12 містах Європи.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року в 12 містах Європи, як було раніше заплановано. Про таке рішення заявив президент УЄФА Александер Чеферін на зустрічі між офіційними особами УЄФА та представниками 12 організацій, які приймають Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"УЄФА має намір провести Євро-2020 у спочатку запланованих 12 місцях. Євро — це флагманські змагання з футболу для національних команд в Європі та життєво важливе джерело фінансування масового і більш широкого розвитку футболу", — сказав Чеферін.

Він висловив надію, що до часу проведення чемпіонату ситуація з коронавірусом зміниться на краще.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що з наближенням до турніру ситуація з вірусом, швидше за все, сильно зміниться, і важливо, щоб ми дали містами-організаторами та урядам якомога більше часу, щоб сформувати точну картину можна було в червні і липні", — сказав функціонер.

Чеферін додав, що рішення про можливість відвідування матчів Євро-2020 вболівальниками на стадіонах ухвалять на початку квітня.

"Уболівальники — це велика частина того, що робить футбол особливим, і це стосується як Євро, так і будь-якої гри. Ми повинні дати собі максимальний інтервал, щоб дозволити їм повернутися на стадіони", — сказав глава УЄФА.

Нагадаємо, Євро-2020 перенесли на один рік через пандемію коронавірусу. Усі міста, які приймають турнір, підтвердили свою готовність організувати матчі в 2021 році році. Серед них: Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург.

У груповому етапі турніру збірна України зіграє з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.