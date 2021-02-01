Евгений Селезнев отчислен из "Колоса" за нарушение спортивного режима, – СМИ

Селезнева уже дважды прощали за такое поведение, но сейчас терпение руководства клуба лопнуло. Сам тренер Руслан Костышин пока не комментировал ситуацию.

Форвард Евгений Селезнев отчислен из футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) из-за грубого нарушения режима и уже покинул расположение команды, которая находится на тренировочном сборе в Турции.

Об этом накануне сообщил в Twitter спортивный журналист Игорь Бурбас.

"Селезнев больше не в "Колосе". Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие – игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев", – написал Бурбас.

На сайте клуба пока нет информации об отчислении игрока, но как удалось узнать изданию Sport.ua, Селезнев отчислен из-за неоднократного нарушения спортивного режима.

По информации издания, Селезнева уже дважды прощали за такое поведение и выдали ему последнее "китайское предупреждение". Когда форвард его проигнорировал, терпение руководства клуба лопнуло.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин не стал комментировать расставание с 35-летним форвардом.

"Селезнев? Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", – сказал Костышин.

Издание UA-Футбол со ссылкой на собственные источники сообщает, что нарушение режима Селезневым – это состояние алкогольного опьянения. Он якобы в неадекватном состоянии прибыл на контрольную игру против "Руха" из города Брест и сразу был отчислен из команды.

Евгений Селезнев присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все – с пенальти). За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). Теперь ему придется штурмовать бомбардирский рекорд в другой команде.

Напомним, Евгений Селезнев в 2016 году перешел из "Днепра" в российскую "Кубань". Причиной своего перехода он назвал необходимость кормить семью.