Євген Селезньов відрахований з "Колосу" за порушення спортивного режиму, — ЗМІ

Селезньова вже двічі прощали за таку поведінку, але наразі терпіння керівництва клубу лопнуло. Сам тренер Руслан Костишин поки не коментував ситуацію.

Форвард Євген Селезньов відрахований з футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) через грубе порушення режиму і вже покинув розташування команди, яка перебуває на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це напередодні повідомив у Twitter спортивний журналіст Ігор Бурбас.

"Селезньов більше не в "Колосі". Грубе порушення режиму. Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання руба. Як наслідок — гравця відрахували з команди. Він уже на шляху до Києва", — написав Бурбас.

На сайті клубу поки немає інформації про відрахування гравця, але як вдалося дізнатися виданню Sport.ua, Селезньов відрахований через неодноразове порушення спортивного режиму.

За інформацією видання, Селезньова вже двічі прощали за таку поведінку і видали йому останнє "китайське попередження". Коли форвард його проігнорував, терпіння керівництва клубу лопнуло.

Головний тренер "Колосу" Руслан Костишин не став коментувати розставання з 35-річним форвардом.

"Селезньов? Я не буду про це говорити. Це моя позиція", — сказав Костишин.

Видання UA-Футбол з посиланням на власні джерела повідомляє, що порушення режиму Селезньовим — це стан алкогольного сп'яніння. Він нібито в неадекватному стані прибув на контрольну гру проти "Руху" з міста Брест і відразу був відрахований з команди.

Євген Селезньов приєднався до "Колосу" на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 м'ячів (усі — з пенальті). За кар'єру Євген провів 116 голів в УПЛ і дуже близький до того, щоб перевершити рекорд результативності Сергія Реброва та Максима Шацьких (по 123 голи). Тепер йому доведеться штурмувати бомбардирський рекорд в іншій команді.

Нагадаємо: Євген Селезньов у 2016 році перейшов з "Дніпра" в російську "Кубань". Причиною свого переходу він назвав необхідність годувати сім'ю.