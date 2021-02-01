Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он приехал пьяным на игру (видео)

Футболист заявил, что ему больше жалко своих родных, чем себя.

Нападающий Евгений Селезнев впервые прокомментировал свое отчисление из футбольного клуба "Колос", назвав бредом информацию о том, что он якобы приехал пьяным на контрольную игру во время тренировочного сбора в Турции.

Об этом футболист заявил в эфире программы Цыганык LIVE.

На вопрос журналиста, готов ли он рассказать о причинах отчисления из команды, Селезнев ответил, что не хочет говорить об этом в прямом эфире. Тем не менее, он прояснил некоторые детали, заявив, что та информация, которая ранее появилась в СМИ, является бредом.

"Сейчас все нормально, я дома с семьей. То, что пишут – это все бред. Что вообще случилось? Долго объяснять. Я уже много прочитал о себе. Даже то, что я выходил пьяным на игру. У меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя", – сказал Селезнев.

Разговор Селезнева с 24 минуты.

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Отметим, издание UA-Футбол со ссылкой на собственные источники сообщило, что причиной отчмсления Селезнева из команды Колос стало нарушение спортивного режима, а именно алкогольное опьянение. Он якобы в неадекватном состоянии прибыл на контрольную игру против "Руха" из города Брест и сразу был отчислен из команды.

Евгений Селезнев присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все – с пенальти). За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Напомним, Евгений Селезнев в 2016 году перешел из "Днепра" в российскую "Кубань". Причиной своего перехода он назвал необходимость кормить семью.