Свитолина не прошла в полуфинал турнира в Мельбурне, уступив бельгийке Мертенс (видео)

Теннисистка из Бельгии играла на кураже, а украинке не хватало каких-то мелочей.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Мельбурне, уступив представительнице Бельгии Элизе Мертенс – 3:6, 7:5 (6:10).

Об этом сообщает iSport.

Матч продолжался почти два часа.

В первом сете Мертенс была намного активнее и точнее, что позволило ей повести с брейком 4:1. Свитолина имела шанс отыграться, заработав тройной брейкпоинт, но бельгийка вышла из тяжелой ситуации и забрала первую партию.

Во втором сете Мертенс тоже действовала хорошо и рисковала именно там, где это было нужно. Свитолина в целом играла неплохо, но ей постоянно не хватало каких-то мелочей. Бельгийка играла на кураже и выигрывать очки у нее было непросто. В ключевом десятом гейме Мертенс имела три матчбола, но Свитолина их отыграла, перехватила инициативу и выиграла вторую партию.

По новым правилам впереди был не полноценный сет, а чемпионский тай-брейк до десяти очков. Лучше его начала Мертенс, стартовав с 5:0, что и предопределило результат. Итоговый счет тай-брейка – 10-6 в пользу бельгийки.

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За всю игру на счету украинки два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейка из 13. Мертенс, в свою очередь, сделала три подачи на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис решили выпустить документальное видео, в котором расскажут о закулисной стороне жизни двух спортсменов, которые живут вместе и мечтают об одном и том же.