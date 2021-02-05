Світоліна не пройшла до півфіналу турніру в Мельбурні, поступившись бельгійці Мертенс (відео)

Тенісистка з Бельгії грала на куражі, а українці не вистачало якихось дрібниць.

Перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру в Мельбурні, поступившись представниці Бельгії Елісе Мертенс — 3:6, 7:5 (6:10).

Про це повідомляє iSport.

Матч тривав майже дві години.

У першому сеті Мертенс була набагато активніша й точніша, що дозволило їй перемогти з брейком 4:1. Світоліна мала шанс відігратися, заробивши потрійний брейкпоінт, але бельгійка вийшла з важкої ситуації та забрала першу партію.

У другому сеті Мертенс теж грала добре і ризикувала саме там, де це було потрібно. Світоліна в цілому грала непогано, але їй постійно не вистачало якихось дрібниць. Бельгійка грала на куражі й вигравати очки у неї було непросто. У ключовому десятому геймі Мертенс мала три матчболи, але Світоліна їх відіграла, перехопила ініціативу та виграла другу партію.

За новими правилами попереду був не повноцінний сет, а чемпіонський тай-брейк до десяти очок. Краще його почала Мертенс, стартувавши з 5:0, що й зумовило результат. Підсумковий рахунок тай-брейку — 10:6 на користь бельгійки.

[ + – ]

За всю гру на рахунку українки два ейси, п'ять подвійних помилок і три реалізованих брейка з 13. Мертенс, зі свого боку, зробила три подачі на виліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала три брейк-поінт із восьми.

Нагадаємо, перша "ракетка" України Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс вирішили випустити документальне відео, в якому розкажуть про закулісну сторону життя двох спортсменів, які живуть разом і мріють про одне й те саме.