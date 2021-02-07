В США умер легенда бокса Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Последние пять лет Спинкс боролся с раком. В 2019-м его срочно госпитализировали после того, как болезнь распространилась на мочевой пузырь.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс, наиболее известный благодаря победе над Мохаммедом Али в 1978 году, умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает CNN.

CNN пишет, что последние пять лет Спинкс боролся с раком.

Бой 24-летнего Спинкса и 36-летнего Али состоялся 15 февраля 1978 года. Спинкс сенсационного победил Али по судейскому решению. Это его был восьмой профессиональный бой.

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Али решил взять реванш и в сентябре того же года победил Спинкса.

Леон Спинкс завершил карьеру в 1995 году. Он провел 46 боев, в которых одержал 26 побед, и 17 раз проиграл.

В 2019 году у него диагностировали рак простаты. В декабре того же года он был госпитализирован после того, как рак распространился на его мочевой пузырь.

В 2016 году Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни в США. Али был доставлен в больницу с респираторным заболеванием. Али страдал от болезни Паркинсона, которую ему диагностировали в 1984 году – всего через четыре года после ухода боксера из спорта. Али стал первым в мире боксером, который трижды выигрывал звание чемпиона мира в тяжелом весе. Впервые он получил этот титул в 1964 году, затем еще раз в 1974 году и в 1978 году.