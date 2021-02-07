У США помер легенда боксу Леон Спінкс, який переміг Мохаммеда Алі

Протягом останніх п'яти років Спінкс боровся з раком. У 2019-му його терміново госпіталізували після того, як хвороба поширилася на сечовий міхур.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леон Спінкс, найбільш відомий завдяки перемозі над Мохаммедом Алі в 1978 році, помер у віці 67 років. Про це повідомляє CNN.

CNN пише, що останні п'ять років Спінкс боровся з раком.

Бій 24-річного Спінкса і 36-річного Алі відбувся 15 лютого 1978 року. Спінкс сенсаційного переміг Алі по суддівському рішенню. Це його був восьмий професійний бій.

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Алі вирішив взяти реванш і в вересні того ж року переміг Спінкса.

Леон Спінкс завершив кар'єру в 1995 році. Він провів 46 боїв, в яких здобув 26 перемог, і 17 разів програв.

У 2019 у нього діагностували рак простати. У грудні того ж року він був госпіталізований після того, як рак поширився на його сечовий міхур.

У 2016 році Мохаммед Алі помер на 75-му році життя в США. Алі був доставлений в лікарню з респіраторним захворюванням. Алі страждав від хвороби Паркінсона, яку йому діагностували в 1984 році — всього через чотири роки після відходу боксера зі спорту. Алі став першим в світі боксером, який тричі вигравав звання чемпіона світу у важкій вазі. Вперше він отримав цей титул в 1964 році, потім ще раз в 1974 році і в 1978 році.