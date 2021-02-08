Двое украинских теннисистов завершили выступления на Australian Open после первого круга

На турнире осталась одна украинка – Элина Свитолина.

Двое украинских теннисистов, Сергей Стаховский и Марта Костюк, проиграли свои стартовые матчи открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в упорной борьбе представителю Сербии Душану Лайовичу (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6). Матч продлился три с половиной часа. За это время Стаховский сделал 11 подач на вылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

Лайович, в свою очередь, совершил шесть эйсов, пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов из 17.

Ранее завершила борьбу на турнире и третья ракетка Украины Марта Костюк. Она уступила россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 6:7).

Матч продолжался 1 час и 23 минуты. За это время Костюк сделала пять подач на вылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из пяти. Что касается Кудерметовой, то она совершила три эйса, пять двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из десяти.

Теперь на турнире осталась одна украинка – Элина Свитолина.

Турнир Australian Open, проходящий в Мельбурне продлится до 21 февраля. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тысяч человек в день, что составляет около половины от обычной посещаемости.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис решили выпустить документальное видео, в котором расскажут о закулисной стороне жизни двух спортсменов, которые живут вместе и мечтают об одном и том же.