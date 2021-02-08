Двоє українських тенісистів закінчили виступи на Australian Open після першого кола

На турнірі залишилася одна українка — Еліна Світоліна.

Двоє українських тенісистів, Сергій Стаховський та Марта Костюк, програли свої стартові матчі відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Про це повідомляється на сайті змагань.

Перша ракетка України Сергій Стаховський поступився в завзятій боротьбі представнику Сербії Душану Лайовічу (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6). Матч тривав три з половиною години. За цей час Стаховський зробив 11 подач на виліт, припустився п'яти подвійних помилок і реалізував п'ять брейк-поінтів із десяти.

Лайовіч, зі свого боку, зробив шість ейсів, п'ять подвійних помилок і реалізував сім брейк-поінтів із 17.

Раніше завершила боротьбу на турнірі й третя ракетка України Марта Костюк. Вона поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (2:6, 6:7).

Матч тривав 1 годину й 23 хвилини. За цей час Костюк зробила п'ять подач на виліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала два брейк-поінти з п'яти. Що стосується Кудерметової, то вона зробила три ейси, п'ять подвійних помилок і реалізувала чотири брейк-поінти з десяти.

Тепер на турнірі залишилася одна українка — Еліна Світоліна.

Турнір Australian Open, що проходить в Мельбурні, триватиме до 21 лютого. Змагання проходять в присутності глядачів — на всі корти допускається максимум 30 тисяч чоловік на день, що складає майже половину від звичайної відвідуваності.

Нагадаємо, перша "ракетка" України Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс вирішили випустити документальне відео, в якому розкажуть про закулісну сторону життя двох спортсменів, які живуть разом і мріють про одне й те ж саме.