Селезнев об отчислении из "Колоса": Из меня пытаются сделать "конченого" алкоголика (видео)

Украинский нападающий заявил, что не смог принять участие в контрольном матче из-за воспаления ахилл.

Украинский нападающий Евгений Селезнев подробно рассказал историю, которая предшествовала его отчислению из футбольного клуба "Колос" (Ковалевка). По словам футболиста, разговоры о том, что он приехал на контрольный матч с брестским Рухом пьяным, не соответствуют действительности. Реальная причина, почему он не смог принять участие в той игре – воспаление ахилл.

Обо всем этом Селезнев рассказал в интервью Yoytube-каналу Бомбардир.

"Я сам не понял эту ситуацию. Утром была тренировка. Я на нее вышел и тренировался в нормальном состоянии, все меня видели. На протяжение долгого времени у меня болели ахиллы. В этот день я прыгал через барьеры и почувствовал, что они очень сильно воспалились. Думаю, ладно, закрою глаза, поговорю с доктором, выпью таблетки", – рассказал Селезнев.

По его словам, он добросовестно трудился на тренировочном сборе.

"Я до этого ни одного дня не пропустил, хотя доктора говорили сделать паузу. Эти сборы для меня были очень важны. Я дал слово президенту клуба, что забью еще 8 голов. Привел себя в такую форму, как никогда", – сказал футболист.

По словам Селезнева, он просто физически не смог принять участие в товарищеском матче, когда произошел конфликт.

"Мы поехали на товарищеский матч с брестским Рухом. Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Подхожу к доктору и говорю: "Дай мне таблетку, буду пробовать". Выпил три обезболивающих – не проходит. Потом понимаю, что я не помощник, и иду в раздевалку, говорю, что не могу. Через пять минут звонит Лисицкий и говорит: "Мы купили тебе билет, ты уезжаешь домой". Купили, уезжаю. А по какой причине – никто не понимает. Мне говорят: "У нас предположение, что ты был неадекватным". Это как? Меня видели много людей", – рассказал он.

Футболист также отрицает, что он себя неадекватно повел в возникшей ситуации.

"Я попросил, чтобы независимые люди позвонили. Общался с Владимиром Езерским. Он говорит: "Я звонил Юрию Беньо, он сказал, что ты вполне адекватный человек, нормально сидел, но был нервным". Конечно, был нервным. Я ведь хотел играть, не пропустил ни одной тренировки, а ахилл не позволяет…Доходят слухи, что кто-то подошел к Руслану Костышину и сказал, чтобы он обратил на меня внимание, когда мне растирали ахиллы, что я неадекватный. Все сборы я работал, привел себя в сумасшедшую форму. У нас были хорошие отношения с Костышиным – он тренер, а я футболист", – рассказал Селезнев.

Он также напомнил, что играл под руководством разных специалистов и никогда не злоупотреблял спиртным.

"Я находил общий язык с Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами сборной и не был алкоголиком. А сейчас из меня в один момент пытаются сделать конченого алкоголика. Не понимаю, откуда растут ноги. Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент", – заявил Селезнев.

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Напомним, Евгений Селезнев присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все – с пенальти). За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).