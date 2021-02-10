Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог приехать на похороны матери из-за коронавируса

Границы Германии закрыты для туристов из Великобритании и ряда других стран, в которых обнаружены мутировавшие штаммы коронавируса

Главный тренер британского ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп не смог приехать на похороны матери из-за карантинных правил, введенных Германией. Страну не могут посещать туристы из Великобритании и других стран, где был обнаружен мутировавший штамм коронавируса. Об этом пишет Sky Sports.

Исключения существуют, в частности и из-за таких случаев, как у Юргена Клоппа. Путешественники могут въехать в Германию если они переживают "утрату близких", но им нужно сдать тест и самоизолироваться на десять дней. Потом они должны сделать то же самое по возвращению в Великобританию. Однако тренер бы никак не успел на похороны.

[ + – ] Юрген Клопп с матерью в 2011 году

Мать 53-летнего Юргена Клоппа скончалась в возрасте 81 года. Похороны прошли во вторник, 9 февраля.

"Она значила все для меня. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как христианин, я верю, что она сейчас в лучшем месте, но тяжело, что из-за известных обстоятельств я не смог проститься с ней", — сообщил Клопп. Также он отметил, что обязательно приедет в Германию и простится с матерью, когда путешествия снова станут свободными.

В последний раз Клопп лично виделся с матерью на ее прошлый день рождения, когда ей исполнилось 80 лет.

Из-за запрета на въезд в Германию в 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" не полетит к РБ "Лейпциг", а "Боруссия М" не сможет принять "Манчестер Сити".