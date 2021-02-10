Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не зміг приїхати на похорон матері через коронавірус

Кордони Німеччини закриті для туристів з Великобританії і ряду інших країн, у яких виявлені мутовані штами коронавірусу

Головний тренер британського ФК "Ліверпуль" Юрген Клопп не зміг приїхати на похорон матері через карантинні правила, введені Німеччиною. Країну не можуть відвідувати туристи з Великобританії та інших країн, де був виявлений після мутації штам коронавірусу. Про це пише Sky Sports.

Винятки існують, зокрема і через такі випадки, як у Юргена Клоппа. Мандрівники можуть в'їхати до Німеччини якщо вони переживають "втрату близьких", але їм потрібно здати тест і самоізолюватись на десять днів. Потім вони повинні зробити те ж саме по поверненню до Великобританії. Однак тренер би ніяк не встиг на похорон.

[ + – ] Юрген Клопп з матір'ю у 2011 році

Мати 53-річного Юргена Клоппа померла у віці 81 року. Похорон відбувся у вівторок, 9 лютого.

"Вона значила все для мене. Вона була справжньою мамою в кращому сенсі цього слова. Як християнин, я вірю, що вона зараз у кращому місці, але важко, що через відомі обставини я не зміг попрощатися з нею", — повідомив Клопп. Також він зазначив, що обов'язково приїде до Німеччини і попрощається з матір'ю, коли подорожі знову стануть вільними.

В останній раз Клопп особисто бачився з матір'ю на її минулий день народження, коли їй виповнилося 80 років.

Через заборону на в'їзд до Німеччини в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" не полетить до РБ "Лейпциг", а "Боруссія М" не зможе прийняти "Манчестер Сіті".