В Португалии футболисты вытолкали машину скорой помощи, застрявшую на поле (видео)

Автомобиль на футбольном поле заглох и самостоятельно завестись не смог.

Во время матча полуфинала Кубка Португалии на футбольном поле заглохла карета скорой помощи, которая приехала для оказания помощи одному из травмированных футболистов. Игроки "Браги" и "Порту" были вынуждены толкать машину.

Об этом сообщает Еurosport.

Отмечается, что на 70-й минуте встречи полузащитник "Порту" Луис Диас агрессивно сыграл против защитника "Браги" Давида Карму. За это он был удален с поля. Карму получил травму, ему понадобилась медицинская помощь.

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На поле выехала "скорая", футболиста поместили в машину. Однако автомобиль заглох и самостоятельно завестись не смог. Футболистам пришлось толкать машину, после чего она выехала с поля.

Первая встреча противостояния завершилась со счетом 1:1. Ответная игра состоится 3 марта.

Отметим, ранее в матче второго тура женского чемпионата Франции между "Лионом" и "Реймсом" (3:0) произошел грубый эпизод. В дополнительное время игры 19-летняя футболистка "Лиона" Сельма Баша пыталась достать мяч, но в итоге "влетела" ногой в голову 23-летней нападающей "Реймса" Мелиссе Эррере.