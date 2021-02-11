У Португалії футболісти виштовхали машину швидкої допомоги, яка застрягла на полі (відео)

Автомобіль на футбольному полі заглох і самостійно завестися не зміг.

Під час матчу півфіналу Кубка Португалії на футбольному полі заглохла карета швидкої допомоги, яка приїхала для надання допомоги одному із травмованих футболістів. Гравці "Браги" і "Порту" були змушені штовхати машину.

Про це повідомляє Еurosport.

Зазначається, що на 70-й хвилині зустрічі півзахисник "Порту" Луїс Діас агресивно зіграв проти захисника "Браги" Давида Карму. За це він був видалений з поля. Карму отримав травму, йому знадобилася медична допомога.

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На поле виїхала "швидка", футболіста помістили в машину. Однак автомобіль заглох і самостійно завестися не зміг. Футболістам довелося штовхати машину, після чого вона виїхала з поля.

Перша зустріч протистояння завершилася з рахунком 1:1. Гра у відповідь відбудеться 3 березня.

Зазначимо, раніше в матчі другого туру жіночого чемпіонату Франції між "Ліоном" і "Реймсом" (3:0) стався грубий епізод. У додатковий час гри 19-річна футболістка "Ліона" Сельма Баша намагалася дістати м'яч, але зрештою "влетіла" ногою в голову 23-річної нападниці "Реймса" Мелісси Еррери.